В Радищевском музее откроется фотовыставка "Золотая Черепаха"
Она будет работать с 15 февраля по 8 апреля.
По информации организаторов, "Золотая черепаха" - это крупнейший культурный эколого-просветительский проект в мире, одна из самых масштабных фотовыставок, посвященных дикой природе. В ней принимают участие более 130 стран-участниц, более 10 тысяч авторов, более 100 тысяч работ и более 5 млн посетителей по всему миру за 10 лет истории.
"Золотая Черепаха" дает возможность фотографам поделиться своими лучшими произведениями с общественностью, тем самым пропагандируя бережное отношение к окружающему миру.
Фото http://ng58.ru