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В Саратовском районе при пожаре погиб мужчина

Новости / ЧП
В Саратовском районе при пожаре погиб мужчина


Проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, утром 5 февраля в одном из сел Саратовского района загорелся частный дом. После тушения огня было обнаружено тело 62-летнего хозяина жилища. В момент трагедии мужчина находился в доме один. Следствие не исключает, что возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с огнем при курении.

В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По
результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В следственном управлении отметили, что это не первый случай, когда в указанном доме случался пожар. Четыре года назад мужчина так же курил в жилище, в результате его неосторожных действий произошло возгорание.

Фото http://48.mchs.gov.ru