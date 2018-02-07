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В 2017 году число маломобильных пассажиров на Приволжской магистрали выросло более чем в 4 раза

Новости
В 2017 году число маломобильных пассажиров на Приволжской магистрали выросло более чем в 4 раза

В 2017 году поездами дальнего следования формирования Приволжского филиала АО «ФПК» воспользовались 6,2 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Это в 4,4 раза больше, чем в 2016 году, когда такой услугой воспользовались 1,4 тыс. пассажиров.

АО «ФПК» ежегодно проводит работу по улучшению условий и повышению доступности поездок для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Создаются комфортные условия в поездах: ежегодно увеличивается количество вагонов со специализированным купе за счет приобретения новых и проведения модернизации эксплуатируемых вагонов.

Конструкцией специализированных вагонов предусмотрены подъемные посадочные устройства, а также увеличенная ширина дверей вагона, тамбурной зоны и коридора, что позволяет пассажиру передвигаться на кресле-коляске.

В настоящее время в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК» эксплуатируется 42 штабных вагонов, оборудованных купе для пассажиров с ограниченными возможностями.

Напомним, вагоны для маломобильных пассажиров курсируют в составе 11 поездов: № 9/10 Саратов – Москва, № 17/18 Саратов – Москва, № 47/48 Балаково – Москва, № 13/14 Саратов – Адлер, № 5/6 Астрахань – Москва, № 1/2 Волгоград – Москва, № 109/110 Астрахань – Санкт-Петербург, № 15/16 Волгоград – Москва, № 79/80 Волгоград – Санкт-Петербург, № 41/42 Волгоград – Астрахань, №469/470 Саратов – Новороссийск.

Места для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями можно зарезервировать через Единый информационно – сервисный центр ОАО «РЖД» или в билетной кассе.

На вокзальных комплексах Приволжской магистрали реализуется целый комплекс услуг для людей с ограниченными возможностями. Оказывается помощь при посадке и высадке в вагон поезда, багаж доставляется до машины, обеспечивается сопровождение по территории вокзального комплекса. Все услуги бесплатны.