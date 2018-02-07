Некоторым абонентам Заводского района изменены параметры подачи холодной воды
В связи с проведением необходимых ремонтных работ на городском водопроводе сегодня, 6 февраля 2018, с 12.00 снижены параметры подачи холодной воды абонентам улиц: Азина (на участке от ул. Брянская до Новокрекингского пр.); Брянская (от ул. Азина до ул. Новокрекингская).
Восстановить штатный режим подачи холодной воды планируется сегодня к 19.00.
Сведения о снижении параметров подачи холодной воды направлены: ЕДДС города; администрациям города и соответствующего района; теплоснабжающим организациям (ООО «ТЭГК», ПАО «Т Плюс», ООО «Энергосбыт», АО «Теплосервис» и др.).
МУПП «Саратовводоканал» приносит жителям свои извинения за возможные неудобства.