В научной библиотеке состоится вечер "И память одна на всех"
8 февраля 2018 г. в 15:00 в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки в цикле «Краеведческие встречи» состоится творческий вечер «И память одна на всех» полковника в отставке, пограничника, ветерана боевых действий на территории Республики Афганистан, действительного члена Русского генеалогического и Русского географического обществ, члена Союза журналистов России Николая Петровича Трояна.
Многие годы службы Н. П. Троян провёл на Дальнем Востоке. Это обусловило сферу его краеведческих интересов. Им было написано три книги: «Имя на карте Приморского края: Мыс Усольцева», «Подвиг русской женщины на Амуре», «Сердце улицы Интернациональной». Годам детства, уроженцам Саратовской области, служившим в пограничных войсках и удостоенных высокого звания Героя Советского Союза, посвящено произведение «Заветная граница». Книга «Краснознамённый Тахта-Базарский» основана на документах и воспоминаниях пограничников, воевавших в Афганистане. Представленные издания осветят творческий путь историка-краеведа Н. П. Трояна.
В творческом вечере примут участие заместитель председателя совета ветеранов Фрунзенского района Рифат Гарипович Хуснутдинов, член Союза писателей России Владимир Ильич Вардугин, генеалог и краевед Лидия Ивановна Ершова, председатель региональной организации ветеранов-пограничников «Часовые Родины» Андрей Петрович Ершов, автор поэтических книг Олег Иванович Мартынов и другие.
К мероприятию будет подготовлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки «Боевое братство крепче, чем гранит».