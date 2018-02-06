Молодежный форум финансовой грамотности прошел в Саратове

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В мероприятии приняли участие более 400 школьников и студентов.На торжественном открытии участникам рассказали о проекте, презентовали информационные материалы – красочные листовки «Хочу. Могу. Знаю» по защите прав потребителей финансовых услуг и призвали ребят активно участвовать в образовательных программах по финансовой грамотности. После этого состоялось награждение победителей Интернет-олимпиады «Хочу. Могу. Знаю», которая проходила в Саратовской области в декабре 2017 года. Затем ведущий провел со всеми присутствующими интеллектуальную финансовую разминку в виде увлекательных вопросов и загадок. Завершилась церемония открытия танцевальным флешмобом, собравшим всех участников.Мероприятие продолжилось работой семи интерактивных площадок по финансовой грамотности. Посетители смогли принять участие в мастер-классах от экспертов и тьюторов «Как сберечь свои деньги», «Банковские карты», «Потребительский кредит», «Лабиринты автострахования», где в увлекательной форме познакомились с правилами получения и использования розничных кредитных и страховых услуг. Одновременно желающие смогли стать участниками занимательных финансовых игр «Не в деньгах счастье» и «Современные купцы», а также принять участие в решении финансовых кейсов, где им представилась возможность выступить в роли потребителей финансовых услуг и специалистов финансовых организаций.