6 Февраля 2018 15:58 ВТОРНИК
Новости
14:31 | 06 февраля
Некоторым абонентам Заводского района изменены параметры подачи холодной воды
13:51 | 06 февраля
В научной библиотеке состоится вечер "И память одна на всех"
13:03 | 06 февраля
Молодежный форум финансовой грамотности прошел в Саратове
12:17 | 06 февраля
Задержаны трое подозреваемых в нападении на сотрудника полиции в Саратове
11:29 | 06 февраля
В центральной городской библиотеке открылась выставка "И творчество, и хобби, и мечты"
10:40 | 06 февраля
За прошедшие сутки с улиц Саратова вывезено более трех тысяч кубометров снега
09:49 | 06 февраля
Электроснабжение в Новобурасском районе полностью восстановлено
09:00 | 06 февраля
В приграничном селе открыто пожарное депо
18:00 | 05 февраля
В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"
17:19 | 05 февраля
МЧС вновь предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Молодежный форум финансовой грамотности прошел в Саратове

Новости


В Саратовском социально-экономическом институте РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся Молодежный форум по финансовой грамотности, который проводился в рамках реализации в Саратовском регионе проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

В мероприятии приняли участие более 400 школьников и студентов.

На торжественном открытии участникам рассказали о проекте, презентовали информационные материалы – красочные листовки «Хочу. Могу. Знаю» по защите прав потребителей финансовых услуг и призвали ребят активно участвовать в образовательных программах по финансовой грамотности. После этого состоялось награждение победителей Интернет-олимпиады «Хочу. Могу. Знаю», которая проходила в Саратовской области в декабре 2017 года. Затем ведущий провел со всеми присутствующими интеллектуальную финансовую разминку в виде увлекательных вопросов и загадок. Завершилась церемония открытия танцевальным флешмобом, собравшим всех участников.

Мероприятие продолжилось работой семи интерактивных площадок по финансовой грамотности. Посетители смогли принять участие в мастер-классах от экспертов и тьюторов «Как сберечь свои деньги», «Банковские карты», «Потребительский кредит», «Лабиринты автострахования», где в увлекательной форме познакомились с правилами получения и использования розничных кредитных и страховых услуг. Одновременно желающие смогли стать участниками занимательных финансовых игр «Не в деньгах счастье» и «Современные купцы», а также принять участие в решении финансовых кейсов, где им представилась возможность выступить в роли потребителей финансовых услуг и специалистов финансовых организаций.