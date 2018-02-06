Задержаны трое подозреваемых в нападении на сотрудника полиции в Саратове

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В ходе расследования уголовного дела о нападении на сотрудника полиции в г. Саратове, осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия во взаимодействии с УФСИН РФ по Саратовской области и руководством ИК-33 УФСИН РФ по Саратовской области, где отбывал наказание один из подозреваемых. В результате сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области была получена оперативная информация о том, что подозреваемые в совершении преступления находятся в Астраханской области.Оперативники незамедлительно выехали в указанный регион, где во взаимодействии с УУР У МВД России по Астраханской области было установлено, что подозреваемые могут находиться в одном из домов по Ростовскому проезду г. Астрахань.Сегодня было принято решение проверить указанный адрес. В результате оперативных мероприятий все трое подозреваемых, а также гражданская супруга одного из них, были задержаны. При проведении операции подозреваемые не успели оказать сопротивление сотрудникам полиции.Содействие сотрудникам уголовного розыска оказывали бойцы СОБР Росгвардии.