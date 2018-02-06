6 Февраля 2018 15:58 ВТОРНИК
Новости
14:31 | 06 февраля
Некоторым абонентам Заводского района изменены параметры подачи холодной воды
13:51 | 06 февраля
В научной библиотеке состоится вечер "И память одна на всех"
13:03 | 06 февраля
Молодежный форум финансовой грамотности прошел в Саратове
12:17 | 06 февраля
Задержаны трое подозреваемых в нападении на сотрудника полиции в Саратове
11:29 | 06 февраля
В центральной городской библиотеке открылась выставка "И творчество, и хобби, и мечты"
10:40 | 06 февраля
За прошедшие сутки с улиц Саратова вывезено более трех тысяч кубометров снега
09:49 | 06 февраля
Электроснабжение в Новобурасском районе полностью восстановлено
09:00 | 06 февраля
В приграничном селе открыто пожарное депо
18:00 | 05 февраля
В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"
17:19 | 05 февраля
МЧС вновь предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В центральной городской библиотеке открылась выставка "И творчество, и хобби, и мечты"

Новости / Культура
В центральной городской библиотеке открылась выставка "И творчество, и хобби, и мечты"


В экспозиции представлены работы члена Союза писателей России, лауреата литературной премии имени М.Алексеева, заслуженного работника культуры Российской Федерации Ивана Шульпина.

По информации организаторов, большинство представленных на экспозиции работ выполнены из различных пород дерева: березы, сосны, осины, вишни, яблони и других. Посетители могут увидеть кувшин "Хоттабыч" (тыква, плакучая ива, ясень), палицу Алеши Поповича (комелек молодого деревца грецкого ореха), Китайскую грамоту (ясень) и много других интересных поделок.

Участниками презентации стали саратовские поэты и писатели, друзья Ивана Васильевича Шульпина, сотрудники библиотеки, читатели.

Выставка «"И творчество, и хобби, и мечты" работает в Литературном музее писателей Саратова. Ее можно посетить до конца февраля. Вход свободный.