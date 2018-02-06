В центральной городской библиотеке открылась выставка "И творчество, и хобби, и мечты"
В экспозиции представлены работы члена Союза писателей России, лауреата литературной премии имени М.Алексеева, заслуженного работника культуры Российской Федерации Ивана Шульпина.
По информации организаторов, большинство представленных на экспозиции работ выполнены из различных пород дерева: березы, сосны, осины, вишни, яблони и других. Посетители могут увидеть кувшин "Хоттабыч" (тыква, плакучая ива, ясень), палицу Алеши Поповича (комелек молодого деревца грецкого ореха), Китайскую грамоту (ясень) и много других интересных поделок.
Участниками презентации стали саратовские поэты и писатели, друзья Ивана Васильевича Шульпина, сотрудники библиотеки, читатели.
Выставка «"И творчество, и хобби, и мечты" работает в Литературном музее писателей Саратова. Ее можно посетить до конца февраля. Вход свободный.