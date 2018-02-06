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За прошедшие сутки с улиц Саратова вывезено более трех тысяч кубометров снега

Новости / Новости ЖКХ
За прошедшие сутки с улиц Саратова вывезено более трех тысяч кубометров снега


Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня ночью на уборку города выходили 125 единиц техники. Они расчищали прилотковую часть основных улиц, тротуары и остановки. Всего же за сутки было вывезено более 3 тыс. куб. м снега и наледи, использовано 1102 т пескосоляной смеси и 134 т реагентов.

Работы продолжаются во всех районах города. В Ленинском районе на сегодня намечена очистка прилотковой части и тротуаров и вывозом снега с пл. Ленина и п/п 3-я Дачная, расширение проезжей части пр. 50 лет Октября, Антонова, пр. Строителей, а также уборка снега с остановочных павильонов и тротуаров.

В Кировском районе в первую очередь очистят прилотковую части дороги, тротуаров, парковочных карманов ул. Чапаева, ул. Московская, Привокзальная площадь, а также подметут и осуществят посыпку тротуаров ул. Б.Казачья, Московская, Привокзальная площадь, М.Горького, Чапаева, Астраханская, Танкистов.

Во Фрунзенском районе вывезут снег с ул. Чапаева, очистят остановки ул. Вавилова, Мирный пер., ул. Рахова. Кроме того, запланировано механическое подметание тротуаров.

В Волжском районе в течение дня очистят пешеходную зону от пл. Чернышевского, Федина, ул. Волжская, Октябрьская, расширят проезжую часть ул. Исаева.

В Заводском районе запланирована очистка прилотковой части ул. Огородная, 5-я Нагорная, тротуаров и посыпка ул.Чернышевского.

В Октябрьском районе пройдет механическое подметание тротуаров, обработка от наледи ул. Чапаева, Вольская, 4-я Линия, Клочкова, Советская, Радищева, Мичурина, Рахова, Чернышевского, М.Горького, Б. Садовая, Политехническая, 2-я Садовая.

Фото https://staticfiles.gorsite.ru