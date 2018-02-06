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Электроснабжение в Новобурасском районе полностью восстановлено

Новости
Электроснабжение в Новобурасском районе полностью восстановлено


Свет в дома селян вернулся к полуночи.

Напомним, что вчера, 5 февраля, из-за метели произошло повреждение линий электропередач на территории Новобурасского района. Электроснабжение нарушено в 7 населенных пунктах (н.п. Тепловка, н.п. Голицыно, н.п. Рыбхоз, н.п. Елшанка, н.п. Новые Бурасы, н.п. Александровка, н.п. Бессоновка) с населением 8281 человек.

К шести часам вечера электричество вернулось в четыре села, однако без света оставались еще около трех тысяч человек.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в 23 ч. 00 м. (мск) электроснабжение в Новобурасском районе полностью восстановлено.

Фото http://pavino.smi44.ru