В приграничном селе открыто пожарное депо

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4 февраля в селе Петропавловка Новоузенского района состоялось торжественное открытие нового пожарного депо. По информации министерства по делам территориального образования, именно этот проект выбрали жители села, обсуждая летом 2017 года возможность участия в программе поддержки местных инициатив (ППМИ).- Село находится на границе с Казахстаном, в 30 км от районного центра, - сообщает пресс-служба министерства. - В случае возгорания сюда направлялся пожарный расчет из Новоузенска. В муниципальном образовании действует добровольная дружина, участники которой оснащены первичными средствами пожаротушения, а фермеры помогают техникой для вспашки противопожарных полос. Анализ пожаров, произошедших здесь за период с 2014 год по 2016 год, показывал, что в этой степной зоне защита от огня требуется больше, чем где бы то ни было.Проект был поддержан в рамках ППМИ правительством области, 85 процентов суммы было получено из областного бюджета, около 10 процентов от общей суммы выделил муниципалитет, и около 5% - жители и местные предприниматели. Под оборудование пожарного депо было решено использовать бывшее здание котельной. Инициативная группа жителей села контролировала процесс составления сметы проекта и вела работу по согласованию его с селянами. Для нового поста выделена пожарная машина.Сообщается, что под защитой от огня теперь находится не только село Петропавловка, а еще три находящихся неподалеку населенных пункта района: с.Лохматовка, х.Лисев и п.Радищево, в которых проживает более двух тысяч человек.Фото http://www.budennovsk.su