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В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"

Новости
В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"


Она направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в том числе, в зоне расположения пешеходных переходов.

По данным ГИБДД города, только за январь 2018 года на дорогах Саратова произошло 24 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В них пострадали 26 человек, в том числе 4 ребенка.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. В тоже время пешеходам запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.

Как соблюдается эти правила на дорогах города, завтра проверят инспекторы ГИБДД.

Фото http://bloknot-volgograd.ru