МЧС вновь предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
По данным областного Гидрометцентра, завтра в Левобережных районах сохранится усиление южного ветра, местами порывы 15-20 м/с, метель, с ухудшением видимости до 500 м, гололед, изморозь, налипание мокрого снега.
Также синоптики прогнозируют на ближайшие сутки резкое понижение температуры воздуха минимальной на 10 градусов и более, среднесуточной на 5 градусов и более. Температура воздуха ночью -9...-14, при прояснении до -18, в Левобережье местами -3…-8, днем -7...-12 градусов, в Левобережье местами до -3 градусов.
Кроме того, водителей предупреждают о сильной гололедице и снежных заносах на дорогах области. МЧС призывает автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на автомобильном транспорте на дальние расстояния.
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