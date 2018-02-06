6 Февраля 2018 03:53 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 05 февраля
В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"
17:19 | 05 февраля
МЧС вновь предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
16:37 | 05 февраля
Увеличены размеры пособий гражданам, имеющим детей
15:48 | 05 февраля
Театр оперы и балета номинировал два спектакля на областной фестиваль "Золотой Арлекин"
15:07 | 05 февраля
Арбитражный суд взыскал с "Водоканала" свыше пятисот тысяч рублей за затопление аптеки
14:20 | 05 февраля
Алена Верухина: перевоспитание преступников возможно на основе духовно-нравственных ценностей
13:39 | 05 февраля
В музее К.Федина открывается выставка "Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути"
13:01 | 05 февраля
Из-за метели часть Новобурасского района осталась без света
12:27 | 05 февраля
Анна Щербина заняла третье место на Первенстве Европы по каратэ среди юношей, девушек, юниоров и юниорок
11:48 | 05 февраля
В Ленинском районе во время прогулки погиб пятилетний ребенок
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Увеличены размеры пособий гражданам, имеющим детей

Новости
Увеличены размеры пособий гражданам, имеющим детей


Изменения вступили в силу 1 февраля.

По информации министерства социального развития области, пособия проиндексированы на коэффициент 1,025. Так, пособие по беременности и родам составляет 628,47 руб. Эта же сумма будет выплачиваться единовременно женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.

Единовременное пособие при рождении ребенка теперь составляет 16759,09 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан на первого ребенка увеличено до 3142,33 руб., на второго и последующего детей - до 6284,65 руб.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составляет 26539,76 руб, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего - 11374,18 руб.

Фото http://www.mfc-chita.ru