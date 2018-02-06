Увеличены размеры пособий гражданам, имеющим детей
Изменения вступили в силу 1 февраля.
По информации министерства социального развития области, пособия проиндексированы на коэффициент 1,025. Так, пособие по беременности и родам составляет 628,47 руб. Эта же сумма будет выплачиваться единовременно женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности.
Единовременное пособие при рождении ребенка теперь составляет 16759,09 руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан на первого ребенка увеличено до 3142,33 руб., на второго и последующего детей - до 6284,65 руб.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составляет 26539,76 руб, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего - 11374,18 руб.
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