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Театр оперы и балета номинировал два спектакля на областной фестиваль "Золотой Арлекин"

Новости / Культура
Театр оперы и балета номинировал два спектакля на областной фестиваль "Золотой Арлекин"


За статуэтку поборются опера "Аида" Дж. Верди и балет "Super Золушка" на музыку С. Прокофьева.

По информации министерства культуры области, в феврале и марте 2018 года в областных театрах будут проходить просмотры спектаклей – номинантов IX областного театрального фестиваля "Золотой Арлекин". Жюри фестиваля во главе с народным артистом России Авангардом Леонтьевым посмотрят и оценит конкурсные показы Саратовского академического театра оперы и балета 9 февраля ("Аида") и 13 февраля ("Super Золушка").

Итоги фестиваля будут по традиции подведены в марте в ходе празднования Дня театра.

Фото http://gtrk-saratov.ru