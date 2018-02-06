Театр оперы и балета номинировал два спектакля на областной фестиваль "Золотой Арлекин"
За статуэтку поборются опера "Аида" Дж. Верди и балет "Super Золушка" на музыку С. Прокофьева.
По информации министерства культуры области, в феврале и марте 2018 года в областных театрах будут проходить просмотры спектаклей – номинантов IX областного театрального фестиваля "Золотой Арлекин". Жюри фестиваля во главе с народным артистом России Авангардом Леонтьевым посмотрят и оценит конкурсные показы Саратовского академического театра оперы и балета 9 февраля ("Аида") и 13 февраля ("Super Золушка").
Итоги фестиваля будут по традиции подведены в марте в ходе празднования Дня театра.
Фото http://gtrk-saratov.ru