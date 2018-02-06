Алена Верухина: перевоспитание преступников возможно на основе духовно-нравственных ценностей

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Однако низкая эффективность предпринимаемых мер очевидна – множество преступников, пройдя через тюрьмы и колонии, лишь укрепляются в своих преступных установках и превращаются в рецидивистов. Объясняется это, в первую очередь, тем, что суровые условия содержания, принудительный труд и даже психологическая обработка и воспитательные лекции совершенно не гарантируют исправления.Более того, во многих случаях они оказываются даже вредными, раздражая личность и побуждая ее вновь и вновь возвращаться к нарушению закона. У преступника деформируется мировосприятие, он начинает познавать мир через свои искаженные ценности, совершенно по-другому оценивает и собственные поступки, и поступки других людей, не понимает, кто в действительности хочет ему добра, а кто – зла. Поэтому он еще больше погружается в преступный мир, совершает все новые и новые преступления, будучи либо убежденным в своей правоте, либо разочарованным в собственной жизни и уже не рассчитывающим что-то в ней изменить.Как показывает практика, подлинно успешные методы перевоспитания преступников, как и исцеления наркоманов или алкоголиков, основываются на духовно-нравственных ценностях и переосмыслении человеком своего места в жизни, своих установок и отношения к другим людям, к обществу в целом. Исправляются те люди, которые начинают духовно развивать себя, осознают все подлинные причины своего бедственного положения, что позволяет им меняться и возвращаться к нормальному образу жизни. Без духовного развития такие результаты были бы невозможны.Эффективная программа перевоспитания преступников «Криминон» была разработана американским мыслителем Л. Роном Хаббардом. Кстати, он знал, что такое преступность не понаслышке, так как еще в 1940-е годы работал в полиции Лос-Анджелеса – города криминального, с большим количеством уголовных преступников, и изучал особенности формирования преступного поведения, личности преступника. Практические наблюдения, переосмысление их результатов позволили ему разработать основы для программы перевоспитания преступников.В настоящее время программа «Криминон» реализуется в более чем 2000 тюрьмах мира, охватывает сотни тысяч заключенных. Более 100 тыс. человек успешно прошли через эту программу и вернулись к нормальной жизни, перестав совершать преступления и превратившись в достойных членов общества. Честность, целостность и доверие – вот те ценности, которые лежат в основе подлинного перевоспитания преступников. Когда даже самому заблудшему человеку дают понять, что доверяют ему и воспринимают его личностью, достойной уважения, он находит в себе интеллектуальные и духовные ресурсы для переосмысления собственной жизни и поступков, а дальше уже один шаг до подлинного перевоплощения. Многих людей, которые прошли перевоспитание по программе «Криминон», теперь просто не узнать.Когда перевоспитание осуществляется на основе подлинных духовно-нравственных ценностей, как в программе «Криминон», его результаты действительно впечатляют. Их совершенно нельзя сравнивать с результатами деятельности пенитенциарной системы, которая чаще всего превращает оступившихся по глупости или случаю людей в матерых профессиональных преступников, в течение всей жизни затем много раз возвращающихся в места лишения свободы.Автор Алена Верухина