Из-за метели часть Новобурасского района осталась без света
Без электричества остались семь населенных пунктов.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сегодня в 08 ч. 35 м. в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о том, что в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (шквалистый ветер, обильные осадки) произошло повреждение линий электропередач на территории Новобурасского района. Электроснабжение нарушено в 7 населенных пунктах (н.п. Тепловка, н.п. Голицыно, н.п. Рыбхоз, н.п. Елшанка, н.п. Новые Бурасы, н.п. Александровка, н.п. Бессоновка) с населением 8281 человек (домов – 7781, социально-значимых объектов -13).
На месте было направлено 12 бригад центрально-производственного отделения филиала ОАО «МРСК Волги» «Саратовские РЭС» н.п. Новые Бурасы, оперативная группа Новобурасского пожарно-спасательного гарнизона.
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