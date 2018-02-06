6 Февраля 2018 03:54 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 05 февраля
В Саратове пройдет операция "Пешеход. Пешеходный переход"
17:19 | 05 февраля
МЧС вновь предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
16:37 | 05 февраля
Увеличены размеры пособий гражданам, имеющим детей
15:48 | 05 февраля
Театр оперы и балета номинировал два спектакля на областной фестиваль "Золотой Арлекин"
15:07 | 05 февраля
Арбитражный суд взыскал с "Водоканала" свыше пятисот тысяч рублей за затопление аптеки
14:20 | 05 февраля
Алена Верухина: перевоспитание преступников возможно на основе духовно-нравственных ценностей
13:39 | 05 февраля
В музее К.Федина открывается выставка "Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути"
13:01 | 05 февраля
Из-за метели часть Новобурасского района осталась без света
12:27 | 05 февраля
Анна Щербина заняла третье место на Первенстве Европы по каратэ среди юношей, девушек, юниоров и юниорок
11:48 | 05 февраля
В Ленинском районе во время прогулки погиб пятилетний ребенок
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В музее К.Федина открывается выставка "Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути"

Новости / Культура
В музее К.Федина открывается выставка "Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути"

В музее К.Федина открывается выставка "Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути".

Выставка рассказывает о творческом пути выдающегося художника ХХ века. Название выставки отражает принцип ее организации – она представляет четыре области творчества, в которых реализовался замечательный многогранный талант Владимира Высоцкого – «Театр», «Кино», «Концертная деятельность» и «Поэзия». В каждой из этих ипостасей он проявился по-разному, но всегда ярко и самобытно.

Открывает выставку «Пролог», образно представляющий «четыре четверти» биографии В.С. Высоцкого – от малыша с «Первой Мещанской» до известнейшего поэта и артиста и далее – до трагического дня народного прощания с «голосом эпохи».

Выставка отражает этапы всего творческого пути поэта, проиллюстрированные редкими документами, фотографиями, оригинальными коллажами, автографами стихов, воспоминаниями современников, коллег и друзей. Разделы снабжены справочным материалом, рассказывающем об основных работах артиста в театре и кино. Сопровождают экспозицию интересный аудио- и видеоряд, способствующий не только информационному насыщению, но и яркому эмоциональному впечатлению.

Дополняет экспозицию вещевой ряд, в который входят сценические костюмы, чемодан из спектакля «10 дней, которые потрясли мир», свитер Гамлета, шаль и цепь Гертруды из спектакля «Гамлет», сувенирная плаха с топорами («Пугачёв»); бобины с плёнкой, магнитофоны, набор грампластинок, гитара и многое другое.

Выставка работает до 16 марта, - сообщает пресс-служба музея.