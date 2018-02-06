В музее К.Федина открывается выставка "Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути".

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Выставка рассказывает о творческом пути выдающегося художника ХХ века. Название выставки отражает принцип ее организации – она представляет четыре области творчества, в которых реализовался замечательный многогранный талант Владимира Высоцкого – «Театр», «Кино», «Концертная деятельность» и «Поэзия». В каждой из этих ипостасей он проявился по-разному, но всегда ярко и самобытно.Открывает выставку «Пролог», образно представляющий «четыре четверти» биографии В.С. Высоцкого – от малыша с «Первой Мещанской» до известнейшего поэта и артиста и далее – до трагического дня народного прощания с «голосом эпохи».Выставка отражает этапы всего творческого пути поэта, проиллюстрированные редкими документами, фотографиями, оригинальными коллажами, автографами стихов, воспоминаниями современников, коллег и друзей. Разделы снабжены справочным материалом, рассказывающем об основных работах артиста в театре и кино. Сопровождают экспозицию интересный аудио- и видеоряд, способствующий не только информационному насыщению, но и яркому эмоциональному впечатлению.Дополняет экспозицию вещевой ряд, в который входят сценические костюмы, чемодан из спектакля «10 дней, которые потрясли мир», свитер Гамлета, шаль и цепь Гертруды из спектакля «Гамлет», сувенирная плаха с топорами («Пугачёв»); бобины с плёнкой, магнитофоны, набор грампластинок, гитара и многое другое.Выставка работает до 16 марта, - сообщает пресс-служба музея.