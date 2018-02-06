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Арбитражный суд взыскал с "Водоканала" свыше пятисот тысяч рублей за затопление аптеки

Новости
Арбитражный суд взыскал с "Водоканала" свыше пятисот тысяч рублей за затопление аптеки

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Саратовской области, которым с МУПП «Саратовводоканал» взыскано более 500 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате залива помещения аптеки, в пользу ООО «Артем-555»,.

"Согласно материалам дела, в 2016 году муниципальным предприятием проводились вскрышные работы на вводе холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома №7 по 3-му Московскому проезду в г. Саратове, в цокольном этаже которого расположено помещение аптеки, принадлежащее ООО «Артем-555». В ходе проведения работ произошел прорыв врезки ХВС, в результате чего вода стала заливать подвал дома и помещение аптеки. Были приняты меры по перекрытию водоснабжения, однако утром при открытии аптеки было обнаружено, что помещение затоплено.

В акте осмотра помещения после затопления были зафиксированы все повреждения, наступившие в результате залива. В аптеке пострадала мебель и элементы отделки помещения, часть медицинских товаров стала непригодной к реализации в результате взаимодействия с водой и влажной средой, а также нарушения температурного режима вследствие отключения холодильников.

Поскольку ущерб, причиненный в результате затопления помещения аптеки и оцененный в 494 701,53 рубля, а также убытки и расходы на проведение независимых экспертиз владельцу аптеки возмещены не были, ООО «Артем-555» обратилось с исковым заявлением об их взыскании в суд.

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил требования истца в полном объеме, взыскав с ответчика в общей сложности 553 095,53 рубля. Не согласившись с вынесенным решением, ответчик оспорил его в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Изучив материалы дела и доводы сторон, апелляционная инстанция признала спорное решение законным и обоснованным и оставила его без изменения", - сообщает пресс-служба суда.