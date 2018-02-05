Анна Щербина заняла третье место на Первенстве Европы по каратэ среди юношей, девушек, юниоров и юниорок
Со 2 по 4 февраля 2018 года в Сочи на арене Дворца спорта «Айсберг» проходило Первенство Европы по каратэ среди юношей, девушек, юниоров и юниорок.
На соревнованиях выступило около двух тысяч спортсменов из 45 стран.
Саратовскую область в составе сборной России представляли спортсменка ГБУ «СОЦСП-ШВСМ», проходящая спортивную подготовку в ГБУ СО «СШСЕ Ахмерова», кандидат в мастера спорта России – Анна Щербина и спортсменка ГБУ СО «СШСЕ Ахмерова», кандидат в мастера спорта России - Александра Мешкова.
По результатам первого дня соревнований Анна Щербина завоевала бронзовую медаль в индивидуальном ката (юниоры 16-17 лет).
Спортсменка тренируется под руководством ведущего тренера молодёжной сборной России по каратэ, тренера ГБУ СО «СШСЕ Ахмерова» Евгении Михайловны Рулевой.