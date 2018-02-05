В Ленинском районе во время прогулки погиб пятилетний ребенок
Следственный отдел по Ленинскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту гибели пятилетнего ребенка организовал доследственную проверку.
По предварительным данным, днем 3 февраля во время прогулки с бабушкой вблизи жилого дома в Ленинском районе Саратова ребенок провалился в углубление между бордюрным камнем и заснеженной поверхностью земли, где спустя некоторое время скончался.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, лиц, ответственных за эксплуатацию земельного участка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.