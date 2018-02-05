МЧС: Будьте осторожны! В Саратове дождь со снегом!
По данным областного Гидрометцентра сегодня, 5 февраля, местами по области и в городе Саратове ожидаются сильные осадки - мокрый снег, дождь (15 мм и более). Усиление юго-восточного и южного ветра (порывы до 23 м/с).
Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области:
- будьте предельно внимательны за рулем,
- соблюдайте скоростной режим,
- по возможности воздержитесь от поездок на автомобильном транспорте на дальние расстояния.
Проинструктируйте родных и близких, особенно детей, что во время ветра лучше обходить шаткие строения, опасно свисающие конструкции, линии электропередач.
Напоминаем, телефон спасения 01, с мобильного 101. Телефон доверия Главного управления – 62-99-99.