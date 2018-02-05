СК устанавливает обстоятельства гибели четырех человек в Марксе
2 февраля вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома в городе Марксе тел четырех человек: женщины, 1984 года рождения, ее дочери, 2008 года рождения, а также молодого человека, 1996 года рождения, и девушки, 1999 года рождения.
Предположительно, причиной трагедии могло явиться отравление угарным газом.
По данному факту Марксовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области организовал проведение доследственной проверки.
В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.