В Энгельсе презентована театрализованная программа «Масленичный хоровод у купеческих ворот»
Энгельсская картинная галерея приглашает на традиционные масленичные гуляния и представляет вниманию гостей театрализованную познавательно-развлекательную программу «Масленичный хоровод у купеческих ворот».
На празднике можно будет познакомиться с традициями праздника Масленицы и проводов зимы в России, принять участие в традиционных масленичных забавах, конкурсах и играх на свежем воздухе, попить душистый чай из самовара с русскими блинами.
Для всех желающих пройдет мастер-класс по созданию тканевой обрядовой куклы Масленицы, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.