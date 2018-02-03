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Танцевальные хиты на стихи Михаила Гуцериева стали основой проекта Nanarevolution

Новости
На российской эстраде появился проект Nanarevolution & Andrian, основой которого стали танцевальные хиты на стихи известного поэта Михаила Гуцериева.

Танцевальные хиты на стихи Михаила Гуцериева стали основой проекта Nanarevolution

В эфире общенациональных радиостанций часто звучит композиция «Сделал шаг» – стихи Гуцериева, музыка композиторов Михаила Бабанова и Игоря Дворянинова. Кто из исполнителей этой песни стоит за названием Nanarevolution & Andrian, стало известно только 30 января.
Одна из популярных радиостанций провела конкурс среди слушателей, целую неделю задавая вопрос в эфире и в соцсетях, кто исполняет сразу полюбившуюся песню. Победители были приглашены в студию радиостанции на живое исполнение композиции. Загадочными певцами оказалась знаменитая группа «На-На» и диджей Andrian (Андриан Мельников).
Первой песней группы «На-На», написанной для нее Михаилом Гуцериевым, стала «Зинаида», моментально превратившаяся в мегахит. Теперь вышла композиция «Сделал шаг», а следом в рамках проекта Nanarevolution & Andrian уже готовятся к презентации несколько танцевальных хитов на стихи поэта. Бари Алибасов, продюсер группы «На-На», уже назвал совместную работу с Гуцериевым творческой революцией в коллективе.
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