Новый адаптивный дизайн получил официальный сайт гостиницы «Бета» Измайлово
Начала работать новая версия официального сайта одной из самых востребованных столичных гостиниц «Бета» Измайлово. Отель отличается превосходным сервисом, что очень ценят посетители. Именно поэтому разработчики сайта разработали новый адаптивный дизайн, что сделает ресурс еще более удобным инструментом для получения визовой поддержки, бронирования номеров и конференц-залов, регистрации гостей.
Среди новшеств сайта – полная адаптивность всех мобильных устройств (ноутбука, планшета и смартфона). Это сделает поиск нужных сведений и проведение операций очень комфортным для любого пользователя. Чтобы лучше воспринимать информацию, размещенную на сайте, улучшены шрифты – они удобны даже для людей с пониженным зрением. Кроме того, вся информация публикуется на сайте гостиницы на трех языках – русском, английском и китайском. Это дает возможность полноценного использования сайта гражданами многих стран мира.
Очень важно, что новая версия сайта обеспечивает надежную защиту персональных данных гостей отеля, бронирующих номера и совершающих другие операции. Это стало возможным с введением современного протокола шифрования https.