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Руководители Саратовского региона ПривЖД поздравили участницу Сталинградской битвы

Новости


Делегация руководства Саратовского региона Приволжской магистрали во главе с заместителем начальника ПривЖД по Саратовскому территориальному управлению Сергеем Смертиным побывала в гостях у ветерана, почетной железнодорожницы Клавдии Родионовой, которую поздравили с 75-летием Победы в Сталинградской битве. В мероприятии также приняли участие представители Саратовского отделения ДОРПРОФЖЕЛ и Совета молодежи.

Клавдию Яковлевну поблагодарили за долгие годы работы и за добросовестный труд в Саратовском локомотивном депо, вручили подарки и цветы.

Свою трудовую деятельность Родионова Клавдия Яковлевна начала в 1943 году в Саратовском локомотивном депо Рязано-Уральской (ныне Приволжской) железной дороги, в должности кочегара. Затем стала помощником машиниста. Приходилось ездить и до Сталинграда. Туда отправляли грузы, а обратно доставляли раненых в госпитали Саратова.

- Тогда это означало смертельную опасность. Конечно, было очень страшно. Помню, летит на нас немецкий самолёт. Машинист выскочил из паровоза – и в кусты. А я с непривычки мечусь и не знаю, куда бежать. Слава богу, стервятник в тот раз пролетел мимо, не бомбил нас, - вспоминает Клавдия Яковлевна.

После войны она продолжала работать помощником машиниста только на тепловозе. В 1975 году вышла на пенсию. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Общий стаж на железной дороге – более 30 лет.