В апреле в Саратове пройдет конкурс юных вокалистов «Веселый ветер»
По сообщению пресс-служба областного министерства культуры, в апреле 2018 года в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова пройдет III открытый детско-юношеский вокальный конкурс «Веселый ветер».
Организатором музыкального состязания выступает факультет среднего профессионального образования вуза. Основные цели и задачи мероприятия - выявление наиболее талантливой молодежи города и области, обмен исполнительским, репертуарным и педагогическим опытом, пропаганда и популяризация классического вокального наследия и современного искусства.
Участниками конкурса могут стать учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, лицеев и учреждений дополнительного образования в возрасте от 8 до 17 лет включительно.
Конкурсные прослушивания пройдут в четырех номинациях, в каждой из которых будут определены победители.
Жюри возглавит заведующий кафедрой академического пения Саратовской консерватории, народный артист СССР, профессор Леонид Сметанников.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Саратовской государственной консерватории.