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В апреле в Саратове пройдет конкурс юных вокалистов «Веселый ветер»

Новости


По сообщению пресс-служба областного министерства культуры, в апреле 2018 года в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова пройдет III открытый детско-юношеский вокальный конкурс «Веселый ветер».

Организатором музыкального состязания выступает факультет среднего профессионального образования вуза. Основные цели и задачи мероприятия - выявление наиболее талантливой молодежи города и области, обмен исполнительским, репертуарным и педагогическим опытом, пропаганда и популяризация классического вокального наследия и современного искусства.

Участниками конкурса могут стать учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, лицеев и учреждений дополнительного образования в возрасте от 8 до 17 лет включительно.

Конкурсные прослушивания пройдут в четырех номинациях, в каждой из которых будут определены победители.

Жюри возглавит заведующий кафедрой академического пения Саратовской консерватории, народный артист СССР, профессор Леонид Сметанников.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Саратовской государственной консерватории.