ТЮЗ и "Теремок" готовят к весне премьеры спектаклей
Труппа Саратовского ТЮЗа имени Ю.П.Киселёва продолжает работу над спектаклем по пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня».
Режиссёр-постановщик спектакля — Илья Ротенберг из Екатеринбурга. Художник спектакля - Наталья Зубович из Санкт-Петербурга - впервые сотрудничает с Саратовским ТЮЗом. Макет декораций к спектаклю уже готов и сегодня на репетиции его представили артистам.
Премьера состоится в апреле 2018 года.
В феврале 2018 года в репертуар театра вернется спектакль «Милый Сашенька», постановка по роману И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Роль Петра Ивановича Адуева в спектакле будет исполнять режиссёр-постановщик спектакля, главный режиссёр театра Алексей Логачёв.
В мае текущего года в репертуаре Саратовского театра кукол «Теремок» появится новая постановка – спектакль «Али-Баба и разбойники» по пьесе Владимира Маслова.
Восточную сказку поставит главный режиссёр Саратовского театра кукол «Теремок», заслуженный деятель искусств России Геннадий Шугуров.
Художником-постановщиком спектакля выступит заслуженный художник Удмуртской республики Татьяна Старикова (г. Санкт-Петербург).