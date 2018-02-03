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Завтра в Саратове очередная сельхозярмарка
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15:47 | 02 февраля
ТЮЗ и "Теремок" готовят к весне премьеры спектаклей
15:01 | 02 февраля
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ТЮЗ и "Теремок" готовят к весне премьеры спектаклей

Новости
ТЮЗ и "Теремок" готовят к весне премьеры спектаклей

Труппа Саратовского ТЮЗа имени Ю.П.Киселёва продолжает работу над спектаклем по пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня».

Режиссёр-постановщик спектакля — Илья Ротенберг из Екатеринбурга. Художник спектакля - Наталья Зубович из Санкт-Петербурга - впервые сотрудничает с Саратовским ТЮЗом. Макет декораций к спектаклю уже готов и сегодня на репетиции его представили артистам.

Премьера состоится в апреле 2018 года.

В феврале 2018 года в репертуар театра вернется спектакль «Милый Сашенька», постановка по роману И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Роль Петра Ивановича Адуева в спектакле будет исполнять режиссёр-постановщик спектакля, главный режиссёр театра Алексей Логачёв.

В мае текущего года в репертуаре Саратовского театра кукол «Теремок» появится новая постановка – спектакль «Али-Баба и разбойники» по пьесе Владимира Маслова.

Восточную сказку поставит главный режиссёр Саратовского театра кукол «Теремок», заслуженный деятель искусств России Геннадий Шугуров.

Художником-постановщиком спектакля выступит заслуженный художник Удмуртской республики Татьяна Старикова (г. Санкт-Петербург).