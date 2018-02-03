Открывается выставка "Спортивный Саратов"

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Завтра в 16:00 на площадке арт-кофейни «Кофе и Шоколад» на Волжской, 23 состоится открытие ежегодной выставки – «Спортивный Саратов»."Уже традиционно команда организаторов мероприятия бережно собрала воедино и готова представить в свет огромное количество фотографий, собранных при поддержке более чем 30 фотографов со всей страны и из-за ее пределов. Не обойдется выставка и без ее главного атрибута – медалей, которых на этот раз будет еще больше! Уже традиционно в своих руках вы сможете подержать награды, завоеванные Саратовскими спортсменами на главных мировых и европейских стартах в течение всего 2017 года. Еще одним настоящим подарком станет возможность увидеть уникальное собрание медалей финишеров с крупнейших мировых соревнований по триатлону и в марафонских забегах.Не стоит забывать и о том, что вместе с вами на выставке будут присутствовать и главные герои «Спортивного Саратова» – победители и призеры Олимпийских игр, мировых и европейских чемпионатов в различных видах спорта. Не упустите возможность пообщаться с теми, кто является лучшими из лучших в своем деле!" - сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики, спорта и туризма.