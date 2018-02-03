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Энгельсский МФЦ сменил адрес

Новости
Энгельсский МФЦ сменил адрес

5 февраля многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Энгельсе начнет работу в новом офисе по адресу площадь Ленина, 48.

«В новом помещении на 52 окна учтены все необходимые требования для комфортного обслуживания: предусмотрены удобные зоны информирования и ожидания, современная система навигации, электронная очередь с визуальным и звуковым сопровождением, оборудовано специальное место с доступом к порталу «Госуслуги», — рассказал директор ГАУСО «МФЦ» Артем Бранов. — С учетом того, что услугами энгельсского центра только за январь воспользовались более 22 тысяч заявителей, организован удобный график работы, предусматривающий прием жителей в вечернее время и в субботу».

В настоящее время в центрах «Мои Документы» доступно к получению 216 государственных и муниципальных услуг. Среди наиболее популярных и социально-значимых — регистрация недвижимости, замена паспорта и водительского удостоверения, оформление загранпаспорта старого образца, получение сертификата на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, регистрация предпринимательской деятельности, а также оформление социальных выплат и пособий.

Кроме того, на базе МФЦ в Энгельсе функционирует бизнес-зона. В трех окнах обслуживания, работающих исключительно с предпринимателями и физическими лицами, организован широкий спектр услуг, позволяющий представителям бизнеса решать различные вопросы: от регистрации до получения лицензий.

Министерство экономического развития области