Энгельсский МФЦ сменил адрес

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«В новом помещении на 52 окна учтены все необходимые требования для комфортного обслуживания: предусмотрены удобные зоны информирования и ожидания, современная система навигации, электронная очередь с визуальным и звуковым сопровождением, оборудовано специальное место с доступом к порталу «Госуслуги», — рассказал директор ГАУСО «МФЦ» Артем Бранов. — С учетом того, что услугами энгельсского центра только за январь воспользовались более 22 тысяч заявителей, организован удобный график работы, предусматривающий прием жителей в вечернее время и в субботу».В настоящее время в центрах «Мои Документы» доступно к получению 216 государственных и муниципальных услуг. Среди наиболее популярных и социально-значимых — регистрация недвижимости, замена паспорта и водительского удостоверения, оформление загранпаспорта старого образца, получение сертификата на материнский (семейный) капитал, СНИЛС, регистрация предпринимательской деятельности, а также оформление социальных выплат и пособий.Кроме того, на базе МФЦ в Энгельсе функционирует бизнес-зона. В трех окнах обслуживания, работающих исключительно с предпринимателями и физическими лицами, организован широкий спектр услуг, позволяющий представителям бизнеса решать различные вопросы: от регистрации до получения лицензий.Министерство экономического развития области