Осуждены два ивантеевца, забивших насмерть земляка

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Ранее сообщалось, что 3 октября 2017 года на участке местности, расположенном в 11 км от села Канаевка Ивантеевского района, обнаружено тело 60-летнего местного жителя с телесными повреждениями в области головы и туловища.В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены двое указанных мужчин, причастных к совершению преступления.Следствием и судом установлено, что еще вечером 23 сентября 2017 года приятели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретили на улице потерпевшего, с которым спровоцировали конфликт по малозначительному поводу, а именно, 26-летний мужчина стал предъявлять ему претензии по поводу ремонта забора, который якобы потерпевший повредил много лет назад. В ходе ссоры злоумышленники поместили мужчину в багажник автомобиля, отвезли на безлюдный участок местности, где нанесли ему множественные удары руками, ногами, металлической трубой по голове и туловищу, после чего покинули место происшествия и избавились от орудия преступления. Спустя некоторое время от полученных повреждений потерпевший скончался на месте.Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила в результате тупой травмы головы.В ходе следствия злоумышленники признали вину в инкриминируемом им деянии.Приговором суда одному из них назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы, второму – в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима каждому, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.