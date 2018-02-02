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Осуждены два ивантеевца, забивших насмерть земляка

Новости
Осуждены два ивантеевца, забивших насмерть земляка

Вынесен приговор ранее судимым за кражи 26-летнему и 27-летнему жителям Ивантеевского района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее сообщалось, что 3 октября 2017 года на участке местности, расположенном в 11 км от села Канаевка Ивантеевского района, обнаружено тело 60-летнего местного жителя с телесными повреждениями в области головы и туловища.

В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены двое указанных мужчин, причастных к совершению преступления.

Следствием и судом установлено, что еще вечером 23 сентября 2017 года приятели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретили на улице потерпевшего, с которым спровоцировали конфликт по малозначительному поводу, а именно, 26-летний мужчина стал предъявлять ему претензии по поводу ремонта забора, который якобы потерпевший повредил много лет назад. В ходе ссоры злоумышленники поместили мужчину в багажник автомобиля, отвезли на безлюдный участок местности, где нанесли ему множественные удары руками, ногами, металлической трубой по голове и туловищу, после чего покинули место происшествия и избавились от орудия преступления. Спустя некоторое время от полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила в результате тупой травмы головы.

В ходе следствия злоумышленники признали вину в инкриминируемом им деянии.

Приговором суда одному из них назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы, второму – в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима каждому, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.