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14 февраля в Саратовской области зарегистрируют брак 72 пары

Новости
14 февраля в Саратовской области зарегистрируют брак 72 пары

С начала года в регионе произведено 6646 государственных регистраций актов гражданского состояния.

В Саратовской области зарегистрирован 1841 новорожденный, из них 54 двойни. Число родившихся мальчиков (52%) превысило число девочек (48%). В губернии появились жители с редкими именами Альтаир, Бронислав, Соломон, Теодор, Роланд, Мефодий, Капитон, Евангелина, Луанна.

«В День всех влюбленных в Саратовской области узаконят свои отношения 72 пары. Одиннадцать счастливых семей вступят в брак в «красивую дату» 18.02.2018 во Дворце бракосочетаний», - сообщила руководитель регионального ведомства Юлия Пономарева.