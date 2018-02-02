14 февраля в Саратовской области зарегистрируют брак 72 пары
С начала года в регионе произведено 6646 государственных регистраций актов гражданского состояния.
В Саратовской области зарегистрирован 1841 новорожденный, из них 54 двойни. Число родившихся мальчиков (52%) превысило число девочек (48%). В губернии появились жители с редкими именами Альтаир, Бронислав, Соломон, Теодор, Роланд, Мефодий, Капитон, Евангелина, Луанна.
«В День всех влюбленных в Саратовской области узаконят свои отношения 72 пары. Одиннадцать счастливых семей вступят в брак в «красивую дату» 18.02.2018 во Дворце бракосочетаний», - сообщила руководитель регионального ведомства Юлия Пономарева.