Саратовский областной музей краеведения присоединился к интернет-акции #Музейная Азбука
Саратовский областной музей краеведения присоединился к интернет-акции #Музейная Азбука.
Инициатором ее проведения является Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова, а участниками - члены Совета музеев Приволжского федерального округа. Цель акции - рассказать об интересных экспонатах из музейных коллекций и способствовать привлечению внимания к деятельности музеев ПФО.
Каждый четверг в течение 2018 года в социальных сетях будет выставляться сообщение о предмете на определенную букву алфавита и его фото. Акция стартовала25 января. Цикл публикаций об экспонатах Саратовского областного музея краеведения начался с уникального альбома «Записки о Саратовской губернии» первой половины XIX в.
В рамках акции будет создаваться выставочный проект на платформе PhotoPeach с использованием изображений и описаний предметов.