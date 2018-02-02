2 Февраля 2018 15:38 ПЯТНИЦА
Новости
14:09 | 02 февраля
Энгельсский МФЦ сменил адрес
13:31 | 02 февраля
Осуждены два ивантеевца, забивших насмерть земляка
12:45 | 02 февраля
14 февраля в Саратовской области зарегистрируют брак 72 пары
11:52 | 02 февраля
Саратовский областной музей краеведения присоединился к интернет-акции #Музейная Азбука
11:10 | 02 февраля
Акция от туроператора «Лузитана Сол»: -20% на новый тур в Португалию
09:51 | 02 февраля
Сегодня в Саратовской области апробируют новые технологии проведения ЕГЭ
09:00 | 02 февраля
"Теремок" приглашает на Масленицу с блинами и сказками
18:00 | 01 февраля
ПФР сообщает о новой отчетности для страхователей
17:17 | 01 февраля
Анастасия Потапова - в составе сборной России на Кубок Федерации
16:53 | 01 февраля
В закрытом грунте региона с начала 2018 года произведено 176 тонн овощей
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовский областной музей краеведения присоединился к интернет-акции #Музейная Азбука

Новости
Саратовский областной музей краеведения присоединился к интернет-акции #Музейная Азбука

Саратовский областной музей краеведения присоединился к интернет-акции #Музейная Азбука.

Инициатором ее проведения является Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова, а участниками - члены Совета музеев Приволжского федерального округа. Цель акции - рассказать об интересных экспонатах из музейных коллекций и способствовать привлечению внимания к деятельности музеев ПФО.

Каждый четверг в течение 2018 года в социальных сетях будет выставляться сообщение о предмете на определенную букву алфавита и его фото. Акция стартовала25 января. Цикл публикаций об экспонатах Саратовского областного музея краеведения начался с уникального альбома «Записки о Саратовской губернии» первой половины XIX в.

В рамках акции будет создаваться выставочный проект на платформе PhotoPeach с использованием изображений и описаний предметов.