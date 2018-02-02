Акция от туроператора «Лузитана Сол»: -20% на новый тур в Португалию
Компания «Лузитана Сол» объявила об акции в связи с началом продажи нового тура «Чудеса Португалии» для мини-групп. Туристы, отдыхающие в первую неделю с 11 марта, платят на 20% меньше.
В программу входит экскурсия в Сантьяго-де-Компостела — крупнейший в Испании христианский центр, спуск в карстовые пещеры, винные дегустации и многое другое.
Особенности тура
Заезды с 11 марта до 2 ноября 2018 года ежедневно.
Длительность — 8 дней / 7 ночей для всех дней заезда, кроме понедельника — 9 дней / 8 ночей.
Группа формируется до 18 участников, которые отдыхают и путешествуют в более комфортных условиях, чем в составе стандартных групп до 55 человек.
Для переездов предоставляется комфортабельный автобус.
Участникам предлагается возможность выбрать отели 3*, 4* или 5*.
Питание на выбор — только завтраки в отелях или с обедами в ресторанах.
Группу сопровождает русскоговорящий гид, при этом все получают аудиогиды.
Экскурсии по крупным городам и провинции проходят ежедневно, в том числе состоится дегустационная поездка с посещением Статуи Христа — копии всемирно известного монумента в Рио-де-Жанейро, прогулка с дегустацией по винным погребам в Порту, круиз на кораблике по реке Дору и спуск в карстовые пещеры «Копилка с монетами».
В программу включен концерт фаду в концертном зале Лиссабона, который дают профессиональные фадишты.
Подробнее об условиях акции вам расскажут менеджеры компании московского офиса. Чтобы успеть воспользоваться выгодным предложением, рекомендуем предварительно забронировать тур на сайте через кнопку «Быстрый заказ». С вами свяжутся для уточнения деталей и подробно объяснят условия.
Информация о туроператоре «Лузитана Сол»
Единственный туроператор по Португалии для русскоязычных туристов, который полностью разрабатывает программы, занимается подготовкой поездок групп и индивидуальных путешественников из РФ, а также самостоятельно проводит туры, предоставляя профессиональных водителей и гидов.
В стремлении максимально полно соответствовать ожиданиям туристов, компания «Лузитана Сол» предлагает туры в разных форматах — групповые, мини-групповые, индивидуальные и VIP.
Офисы компании располагаются в Португалии и России:
Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.
Официальный сайт: lusitanasol.ru.
Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.
e-mail: admin@LusitanaSol.com
ООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).