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Сегодня в Саратовской области апробируют новые технологии проведения ЕГЭ

Новости
Сегодня в Саратовской области апробируют новые технологии проведения ЕГЭ

Апробация проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и перевода бланков ответов участников в электронный вид пройдет сегодня в 83 субъектах Российской Федерации.

В Саратовской области апробация пройдет в 6 пунктах проведения экзаменов (в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Краснопартизанском, Новоузенском, Перелюбском, Ровенском районах). В мероприятии будет задействовано 20 технических специалистов, 46 организаторов, 12 членов ГЭК. Также участниками апробации проведения ЕГЭ станут 249 11-классников.

Технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) в экзаменационных пунктах была впервые использована на ЕГЭ в 2014 году для организации экзаменов в труднодоступных регионах и отдаленных местностях. В дальнейшем она была усовершенствована, а ее применение распространено на регионы, изъявившие желание использовать такую схему. Во время основного периода ЕГЭ 2017 года экзамены с использованием технологии печати КИМ в аудиториях были проведены более чем в половине ППЭ.

- В Саратовской области во время проведения ЕГЭ-2017 во всех пунктах проведения экзамена осуществлялось сканирование бланков ответа, печать КИМ осуществлялась в 50% ППЭ. В 2018 году печать КИМ будет осуществляться во всех ППЭ. Поэтому это важное мероприятие. Педагоги, технические специалисты, школьники увидят, как проходит экзамен с использованием современных технологий, у них будет возможность обратить внимание на какие-то сложные для них моменты. Для проведения апробации были выбраны те пункты проведения экзаменов, в которых печать КИМ раньше не осуществлялась. Печать в аудиториях контрольно-измерительных материалов, а также бланков позволит еще больше повысить информационную безопасность, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономит время на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов, - отметила и.о. министра образования Ирина Седова.

Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. В среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек будет занимать 10-12 минут.

Также в 2018 году планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе ППЭ после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.

Целью тренировочного мероприятия, которое пройдет 2 февраля, является проверка организационных и технологических решений, использующихся при проведении экзамена.