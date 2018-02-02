ПФР сообщает о новой отчетности для страхователей

просмотров: 107

1. страховой номер индивидуального лицевого счета;2. фамилию, имя и отчество;3. период работы застрахованного лица у страхователя в рамках отчетного периода, за который представляется отчетность по форме СЗВ-СТАЖ, включая застрахованных лиц, заключивших трудовые договора, либо договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы;4. периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемые особыми условиями труда, территориальными условиями или условиями для досрочного назначения страховой пенсии;Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы».Первую отчетность страхователи представляют за 2017 год не позднее 1 марта 2018 года.За непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений, к страхователю будут применяться финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.