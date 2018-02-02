2 Февраля 2018 03:35 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 01 февраля
ПФР сообщает о новой отчетности для страхователей
17:17 | 01 февраля
Анастасия Потапова - в составе сборной России на Кубок Федерации
16:53 | 01 февраля
В закрытом грунте региона с начала 2018 года произведено 176 тонн овощей
16:30 | 01 февраля
В "старом" ТЮЗе состоится представление "И было чудо на земле..."
15:56 | 01 февраля
Жители Энгельса отстояли свое ТСЖ
15:18 | 01 февраля
Снегопад в Саратовском регионе не повлиял на работу Приволжской магистрали
14:31 | 01 февраля
В Саратове состоится творческий вечер мастера художественного слова Валентины Бакулиной
13:43 | 01 февраля
Музею саратовской гармоники - пять лет!
13:00 | 01 февраля
Свыше четырех тысяч "кубов" снега вывезли с территории Саратова за сутки
12:18 | 01 февраля
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского отмечает 94-летие со дня рождения Василия Фомичева
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

ПФР сообщает о новой отчетности для страхователей

Новости
ПФР сообщает о новой отчетности для страхователей

В рамках нового законодательства с 1 января 2018 года вводится обязанность страхователя представлять в органы ПФР ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, сведения о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы) по форме СЗВ-СТАЖ одновременно с формой ОДВ-1. Ежегодная отчетность включает в себя следующие сведения:

1. страховой номер индивидуального лицевого счета;

2. фамилию, имя и отчество;

3. период работы застрахованного лица у страхователя в рамках отчетного периода, за который представляется отчетность по форме СЗВ-СТАЖ, включая застрахованных лиц, заключивших трудовые договора, либо договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы;

4. периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемые особыми условиями труда, территориальными условиями или условиями для досрочного назначения страховой пенсии;

Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы».

Первую отчетность страхователи представляют за 2017 год не позднее 1 марта 2018 года.

За непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений, к страхователю будут применяться финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.