ПФР сообщает о новой отчетности для страхователей
В рамках нового законодательства с 1 января 2018 года вводится обязанность страхователя представлять в органы ПФР ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, сведения о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы) по форме СЗВ-СТАЖ одновременно с формой ОДВ-1. Ежегодная отчетность включает в себя следующие сведения:
1. страховой номер индивидуального лицевого счета;
2. фамилию, имя и отчество;
3. период работы застрахованного лица у страхователя в рамках отчетного периода, за который представляется отчетность по форме СЗВ-СТАЖ, включая застрахованных лиц, заключивших трудовые договора, либо договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы;
4. периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемые особыми условиями труда, территориальными условиями или условиями для досрочного назначения страховой пенсии;
Программы для подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы».
Первую отчетность страхователи представляют за 2017 год не позднее 1 марта 2018 года.
За непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений, к страхователю будут применяться финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.