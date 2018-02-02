"Теремок" приглашает на Масленицу с блинами и сказками

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Отмечать этот старинный праздник интермедией в фойе и спектаклями по мотивам любимых сказок – традиция Саратовского театра кукол. Ежегодно в масленичную неделю «Теремок» организует театрализованное представление, которое пользуется у зрителей неизменным успехом.В этот раз гостей театра встретят скоморохи, ряженые, Весна-красна, Зимушка-Зима, Баба-Яга и другие сказочные персонажи, чтобы загадать ребятам загадки, сыграть в игры, вместе спеть песни, провести конкурсы – проводить зиму шумно и весело. А Емеля приедет прямо на волшебной печке, благодаря которой ребята смогут попробовать главное масленичное угощение – вкусные блины. После представления в фойе малышей и их родителей пригласят в зрительный зал, где их будет ждать спектакль по мотивам любимой сказки.Ни за что не пропустите этот самый озорной праздник, который никогда не приходит один, а приносит с собой волшебство русской сказки, мудрость народных традиций, праздничную атмосферу балаганных представлений, чудеса затейливые, звонкие, скоморошьи!Театрализованное представление «Масленицу встречаем, зиму провожаем» рассчитано на зрителей от 3-х лет и старше.13, 14, 15, 16 февраля (вторник, среда, четверг и пятница) – в 11:00,17 февраля (суббота) – в 11:00 и в 16:00,18 февраля (воскресенье) – в 11:00.Билеты можно приобрести онлайн или в кассе театра (тел.: 23-19-60).