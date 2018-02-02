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Анастасия Потапова - в составе сборной России на Кубок Федерации

Новости / Спорт
Анастасия Потапова - в составе сборной России на Кубок Федерации

16-летняя чемпионка юниорского Уимблдона-2016, воспитанница саратовской школы тенниса Анастасия Потапова впервые вошла во взрослый состав женской сборной России по теннису.

В крупнейшем международном командном соревновании Кубка Федерации в составе сборной Потапова оказалась самой младшей.

Матч Словакия – Россия пройдет 10-11 февраля в Братиславе (Словакия).

Напомним, 29 января, Анастасия одержала свою первую победу во взрослом международном рейтинговом турнире над немецкой соперницей Татьяной Малек (Мария). Это первая победа нашей землячки на официальных соревнованиях среди женщин.

Во втором круге турнира саратовская теннисистка встретится с первой ракеткой мира Каролиной Возняцки (Дания)? - сообщает пресс-служба министерства молодежной политики, спорта и туризма.