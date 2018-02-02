В закрытом грунте региона с начала 2018 года произведено 176 тонн овощей
По оперативным данным тепличными хозяйствами Саратовской области собрано 176 тонн овощей закрытого грунта. Из данного объема собрано 152 тонны огурцов, более 24 тонн прочих культур.
Тепличными хозяйствами Саратовской области в прошедшем году собрано 35,4 тысяч тонн овощей закрытого грунта или 108% к уровню 2016 года.
Из данного объема собрано огурцов 19,8 тыс. тонн, томатов 15,3 тыс. тонн, прочих культур более 211 тонн.
Наибольшие объемы производства овощей - в зимних теплицах Саратовского, Балаковского и Татищевского районов.
На сегодня общая площадь теплиц составляет 113 га, из них зимние 90,8 га, пленочные 22 га.