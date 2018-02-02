2 Февраля 2018 03:35 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 01 февраля
ПФР сообщает о новой отчетности для страхователей
17:17 | 01 февраля
Анастасия Потапова - в составе сборной России на Кубок Федерации
16:53 | 01 февраля
В закрытом грунте региона с начала 2018 года произведено 176 тонн овощей
16:30 | 01 февраля
В "старом" ТЮЗе состоится представление "И было чудо на земле..."
15:56 | 01 февраля
Жители Энгельса отстояли свое ТСЖ
15:18 | 01 февраля
Снегопад в Саратовском регионе не повлиял на работу Приволжской магистрали
14:31 | 01 февраля
В Саратове состоится творческий вечер мастера художественного слова Валентины Бакулиной
13:43 | 01 февраля
Музею саратовской гармоники - пять лет!
13:00 | 01 февраля
Свыше четырех тысяч "кубов" снега вывезли с территории Саратова за сутки
12:18 | 01 февраля
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского отмечает 94-летие со дня рождения Василия Фомичева
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В закрытом грунте региона с начала 2018 года произведено 176 тонн овощей

Новости
В закрытом грунте региона с начала 2018 года произведено 176 тонн овощей

По оперативным данным тепличными хозяйствами Саратовской области собрано 176 тонн овощей закрытого грунта. Из данного объема собрано 152 тонны огурцов, более 24 тонн прочих культур.

Тепличными хозяйствами Саратовской области в прошедшем году собрано 35,4 тысяч тонн овощей закрытого грунта или 108% к уровню 2016 года.

Из данного объема собрано огурцов 19,8 тыс. тонн, томатов 15,3 тыс. тонн, прочих культур более 211 тонн.

Наибольшие объемы производства овощей - в зимних теплицах Саратовского, Балаковского и Татищевского районов.

На сегодня общая площадь теплиц составляет 113 га, из них зимние 90,8 га, пленочные 22 га.