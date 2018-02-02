В "старом" ТЮЗе состоится представление "И было чудо на земле..."
3 февраля в 14.00 на сцене Детского театрально-концертного учреждения (ул. Вольская, д.83) Детская школа искусств № 5 Вольского муниципального района представит театрализованное музыкально-хореографическое представление «И было чудо на земле…».
Этот успешный инновационный проект по работе с одаренными детьми - детище всего дружного коллектива школы искусств под руководством директора Любови Уральсковой. Спектакль создавался с участием артистов Вольского драматического театра и одаренных детей. Самому юному участнику представления 7 лет, самому старшему - 15. В январе спектакль три раза был показан на сцене Вольского драматического театра. Полный зрительный зал и восторженные отклики театральных наставников, педагогов и юных артистов - лучшее подтверждение успешности нестандартной формы работы с одаренными детьми.