Жители Энгельса отстояли свое ТСЖ
Вчера в нашу редакцию обратились жители домов, входящих в ТСЖ "Солнечный берег", и заявили о попытке рейдерского захвата ТСЖ.
-Группа мужчин, представившись сотрудниками УБЭП, прибыли в ТСЖ якобы с целью изъятия всех финансовых документов, - рассказывает председатель, активист товарищества Раиса Антоновна Новикова. - Мы все записывали на видео. Отправили видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в его в администрацию, а также в Следственный комитет РФ,председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.
О сложившейся непростой ситуации руководство "Солнечного берега" бьют во все колокола. На сайте ТСЖ размещена следующая информация:
"Доводим до сведения собственников товарищества собственников жилья "Солнечный берег".
Вновь начались действия по захвату управления ТСЖ "Солнечный берег".
31.01.2018г. группа мужчин, представившихся сотрудниками УБЭП, настоятельно требовали у председателя нашего товарищества передать документы нашего товарищества. Просьба ко всем собственникам - проявить участие в этом деле и не дать возможность произойти рейдерскому захвату, с целью передачи нашего товарищества в руки управляющей компании.
Не дадим УК захватить наш посёлок.
Зайдите в офис и поинтересуйтесь чем вы можете помочь."
История с захватом ТСЖ "Солнечный берег" не нова. В товарищество входят пять многоэтажных домов, которые стоят на берегу Волги, аккурат за городским пляжем, и уже не первый год в Энгельсе ведется борьба за него. Расследование о попытке захвата ТСЖ два года назад проводил портал 4vsar http://www.4vsar.ru/articles/zona-konflikta/70303.html#comments По словам местных жителей, их комплекс домов - лакомый кусок для управляющих компаний, ведь здесь проживает более 2000 людей. Цель захвата - перевести ТСЖ в Управляющую компанию. Между тем, самих жильцов устраивает именно форма "товарищество собственников жилья". Дело в том, что оплата за коммунальные услуги в данном комплексе сегодня самая низкая по Саратовской области - в частности, оплата за горячую воду рассчитывается по самому низкому коэффициенту и составляет всего 40,85 руб за 1 куб, за отопление - 22 рубля.
Редакция нашего издания продолжает следить за ситуацией вокруг ТСЖ "Солнечный берег".