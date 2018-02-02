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Снегопад в Саратовском регионе не повлиял на работу Приволжской магистрали

Новости
Снегопад в Саратовском регионе не повлиял на работу Приволжской магистрали

В Саратовском регионе Приволжской магистрали непрерывно ведутся работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения бесперебойного движения поездов.

31 января в регионе было задействовано 11 единиц снегоуборочной техники, включая снегоуборочные и снегоочистительные машины. В ночь с 31 января на 1 февраля также работала техника. Со станций Саратовского региона было вывезено более 7,5 тыс. кубометров снега. На перегонах было очищено около 300 километров пути.

Основные работы по уборке снега велись на Саратовском железнодорожном узле. Кроме того, очистка инфраструктуры проходила на станциях Анисовка, Нефтяная, Князевка, Сенная, Новоперелюбская, Балаково и Ершов. От снега расчищали железнодорожные пути, междупутья и пассажирские платформы.

К уборке снега на перегонах и станциях было привлечено более 700 работников. Их обеспечили утепленной спецодеждой, спецобувью и необходимым инвентарем.

На график движения пассажирских поездов данная ситуация не повлияла.

Железнодорожники постоянно следят за погодными условиями, чтобы вовремя передислоцировать технику и людей в те районы, где этого потребует сложившаяся обстановка. Постоянный контроль и необходимые мероприятия по снегоборьбе обеспечивают безопасность и непрерывность перевозочного процесса.