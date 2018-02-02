В Саратове состоится творческий вечер мастера художественного слова Валентины Бакулиной
4 февраля в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки состоится творческий вечер артистки ГАУК «Саратовская областная филармония им. А. Шнитке», мастера художественного слова Валентины Бакулиной.
Известная в Саратове артистка разговорного жанра, автор и ведущая уникальных литературно-музыкальных программ представит на творческом вечере повесть Александра Сергеевича Пушкина «Метель».
Произведение прозвучит в сопровождении симфонических пьес выдающегося композитора Георгия Васильевича Свиридова - всемирно известных музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель».