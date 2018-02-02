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Музею саратовской гармоники - пять лет!

Новости


Музей саратовской гармоники им. А.С. и В.А. Комаровых ИРБиС СГТУ в январе отметил свою пятилетнюю годовщину с клубом любителей саратовской гармоники.

Свою уникальную коллекцию музей создавал с 2013 года в здании колледжа производственных технологий на Ильинской площади, 4.

За пять лет музей саратовской гармоники вошел в пятерку лучших музеев Саратова, в десятку лучших музыкальных музеев России.

Ассоциация музыкальных музеев и коллекций пригласил музей Саратовской гармоники принять участие в Энциклопедии музыкальных музеев России. Издание поддержано грантом Президента РФ как проект общенационального значения в области литературы и искусства. В музее собрано более 400 экспонатов, в том числе 30 музыкальных. В своей работе музей активно использует мультимедийные средства.

С 2013 года музей посетили более 24 тысяч человек. Это были экскурсии из центров реабилитации, детских домов и домов престарелых, школьники, студенты, гости города в том числе и иностранные туристы из Китая, Франции, Германии, Словении, Италии.