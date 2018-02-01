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Свыше четырех тысяч "кубов" снега вывезли с территории Саратова за сутки

Новости
Свыше четырех тысяч "кубов" снега вывезли с территории Саратова за сутки

Работа по очистке города ведется на постоянной основе: бригады работают посменно в дневное и ночное время. За прошедшие сутки с территории города было вывезено 4480 куб. м снега и наледи, использовано 104 т реагентов и 446 т пескосоляной смеси, - сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сегодня днем, 01 февраля 2018 г., работы по очистке прилотковой части, тротуаров и вывозу снега будут продолжены во всех районах города. В уборке примут участие 181 сотрудник и 115 единиц спецтехники специализированных муниципальных учреждений «Дорстрой» и «Служба благоустройства города», а также около 1700 привлеченных дворников.

В Ленинском районе будут убирать и вывозить снег с ул. Одесской, Шехурдина, Ипподромной, Саперной, Дубовикова, Деловой, проспектов 50 лет Октября и Строителей, Международного проезда и др.

В Кировском районе - на ул. ул. Горького от Московской до Кутякова (обе стороны), Аэропорт, а также уборка снега будет организована на ул. Московской (от ул. Горького до Вольской).

Во Фрунзенском районе - на ул. Чапаева, Вольской, Горького, Б.Казачьей, Радищева.

В Волжском районе – на ул. Радищева (от ул. Московской до Соборной площади), ул. Московской (от ул. Чернышевского до Радищева) и др.

В Заводском районе работы продолжатся на ул. Азина, Крымской, Энтузиастов, Орджоникидзе, Чернышевского.

В Октябрьском районе будут очищать тротуары на ул. Советской, Радищева, Мичурина, Рахова, Чернышевского, Горького, Вольской, Б.Садовой, Политехнической, 2-й Садовой.