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Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского отмечает 94-летие со дня рождения Василия Фомичева

Новости
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского отмечает 94-летие со дня рождения Василия Фомичева

1 февраля 2018 в Художественной галерее имени В.О.Фомичева музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского состоятся мероприятия, посвященные 94-летию со дня рождения Заслуженного художника России Василия Осиповича Фомичёва.

В.О.Фомичёв (2 февраля 1924 -22 ноября 1992) - талантливый, жизнелюбивый, живописец - создал за свою жизнь более 2 тысяч произведений различных жанров. Творчество Фомичёва неразрывно связано с Саратовом, Волгой, с родными волжскими берегами и людьми, жившими на берегу великой реки. Каждый раз он с нетерпением ждал раннюю весну, чтобы вновь отправиться на своей лодке-«гулянке» на Волгу до глубокой осени. Писал он быстро, в день по несколько этюдов.

Картины В.О.Фомичева находятся во многих музеях, картинных галереях, частных собраниях, учреждениях и домах нашей страны и за рубежом, украшая быт, обогащая жизнь и культуру. Художественная картинная галерея имени Заслуженного художника России В.О. Фомичева была создана в 2003 году благодаря подаренной его вдовой Марией Петровной Фомичевой городу Саратову коллекции живописных работ. С 2008 года галерея находится во флигеле Эдемовых музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского. Сегодня коллекция музея насчитывает около 200 работ мастера.

В честь Василия Осиповича Фомичева 1 февраля в 11.00 ребят подготовительного отделения Детской художественной школы г. Саратова посвятят в художники, а в 15.00 пройдет «Открытый урок» «Рисуй как Фомичев» для студентов Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова.