Семейные киночетверги начинаются со "Сказа о Петре и Февронии"
«Семейные киночетверги» в феврале начнутся с премьеры областного киновидеоцентра: 1 февраля всех зрителей кинозала «На Рижской» ждет встреча с героями полнометражного отечественного мультфильма «Сказ о Петре и Февронии».
События киноленты разворачиваются в XIII веке. Власть в Муромском княжестве захватил злодей. Единственный, кто решается на борьбу с ним, - отважный воин Петр. Он побеждает злодея, но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий. «Любовь и верность на века» - таков слоган этой картины.
Главных героев мультфильма озвучили Иван Охлобыстин, Виктор Вержбицкий, Константин Карасик, Юлия Горохова и др.
Возрастные ограничения: 6+.
Начало киносеанса – 15.00.
Стоимость билета – 65 рублей.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11