Областное родительское собрание состоялось в Саратове
В Саратовском областном институте развития образования состоялось областное родительское собрание «Готовимся к экзаменам вместе».
Оно прошло в режиме видеоконференции, его участниками стали родители девятиклассников всех районов области, около 4 тыс. человек.
Сотрудники министерства образования рассказали родителям о предстоящей приемной кампании в профессиональные образовательные организации Саратовской области.
О востребованности профессий на рынке труда рассказала Алла Виноградова, начальник отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой миграции министерства занятости, труда и миграции области.
Участие в работе собрания приняли представители Базарно-Карабулакского техникума агробизнеса, Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума г. Балаково, Саратовского техникума строительных технологий и сферы обслуживания, Саратовского архитектурно-строительного колледжа, Саратовского педагогического колледжа, Саратовского колледжа кулинарного искусства, Саратовского техникума промышленных технологий и автомобильного сервиса и Энгельсского промышленно-экономического техникума. Выступающие рассказали о специфике приема, о дополнительных программах обучения, о возможностях обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и о чемпионатах Абилимпикс и WorldSkills.