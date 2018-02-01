В консерватории состоится концерт "История любви"
14 февраля 2018 года в рамках XXVI Международного саратовского органного фестиваля на сцене Большого зала консерватории состоится большой праздничный концерт, посвящённый Дню Святого Валентина.
В программе «Истории любви» выступит любимый саратовской публикой оперный, концертно-камерный певец, лауреат многих престижных премий в области вокального, музыкального и театрального искусства, Лауреат Премий Правительства Республики Коми, Заслуженный артист Республики Коми Михаил Журков (лирический баритон) и лауреат семи международных конкурсов, кандидат искусствоведения Марии БЛАЖЕВИЧ (орган, фортепиано).
Впервые на органе прозвучат обработки рок опер Эндрю Уэббера, песен группы «Биттлз» и оркестра Поля Мориа, опер «Кармен» и телесериала «Мастер и Маргарита». В составе дуэта прозвучат неаполитанские песни Н.Валенте, Ч.Биксио, А.Кальдара, Э.де Куртиса, Дж.Каччини.
Органистка Мария БЛАЖЕВИЧстажировалась у ведущих мировых органистов, лауреат 7 международных конкурсов, выступает как с сольными, так и с ансамблевыми программами с ведущими коллективами и солистами России. Неоднократно концертировала в Испании, Франции, Германии, Латвии, Эстонии.
Будем рады предоставить приглашения сотрудникам Вашего СМИ за поддержку нашего фестивального проекта.